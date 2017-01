FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum frühen Abend um 0,28 Prozent auf 163,63 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 0,32 Prozent. Auch in den übrigen Ländern der Eurozone gingen die Renditen meist zurück.

Die Pressekonferenz des künftigen US-Präsidenten Donald Trump brachte wirtschaftspolitisch wenige Neuigkeiten. Er will sich vor allem für neue Arbeitsplätze einsetzen. "Wir werden der größte Arbeitsplatzbeschaffer sein, den Gott je geschaffen hat. Daran glaube ich. Das versichere ich Ihnen", sagte Trump. Er wiederholte seine protektionistischen Drohungen. So will er Strafzölle für Unternehmen einführen, die Arbeitsplätze ins Ausland verlagern. Mit dem Bau der Mauer zu Mexiko soll bald begonnen werden.

Vor der Pressekonferenz hatte sich der Anleihemarkt kaum bewegt. Dem Markt fehlte es zunächst an Impulsen. Auch die sehr stark ausgefallenen Zahlen zur spanischen Industrieproduktion sorgten nicht für Bewegung. Die Produktion war um 1,8 Prozent zum Vormonat gestiegen. Erwartet worden war lediglich ein Anstieg von 0,4 Prozent. Zuletzt sind eine Reihe von Konjunkturdaten aus der Eurozone robust ausgefallen./jsl/he

ISIN DE0009652644

AXC0194 2017-01-11/18:47