SAN FRANCISCO (IT-Times) - iPhone 7-Nutzer können sich über ein neues Instagram-Feature freuen. Dieses soll die Kameras des iPhone 7 und des iPhone 7 Plus besser ausnutzen. Das neue Feature von Instagram soll nun Farben besser darstellen und Live Fotos in GIFs konvertieren können. So hatte Instagram...

Den vollständigen Artikel lesen ...