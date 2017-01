Straubing (ots) - Je mehr Asyl-Anträge das BAMF bearbeitet, desto größer wird die Zahl der Rückkehrpflichtigen und desto dringlicher stellt sich die Frage, wie mit diesem Personenkreis umgegangen wird. Die Zahl der freiwilligen Rückkehrer muss weiter erhöht werden, der Bund will die finanziellen Anreize ausbauen. Aber auch bei den Abschiebungen ist ein konsequentes Vorgehen vonnöten. Keine Atempause für die Regierenden: Mag sich auch die Lage entspannt haben, weil die reine Zahl der Flüchtlinge signifikant zurückgegangen ist, so sind die Probleme deswegen nicht kleiner geworden. Normal sind die Zeiten noch lange nicht.



