Karlsruhe (ots) - Ohne Risiko, hohe Investitionsbereitschaft und die dazugehörigen finanziellen Mittel ist das Exzellente selten zu haben. Und ist es nicht ein Anlass, als Bürgerin oder Bürger stolz zu sein, dass in einer Demokratie gelungen ist, was man lange nur der Kirche, Königen oder Fürsten zutraute: einen architektonischen Markstein zu setzen, den auch noch spätere Generationen bewundern? Die Debatte um die entfesselte Kostensteigerung sollte man dennoch nicht einfach ignorieren. Immer wieder kommt es vor, dass ein Vorhaben der Allgemeinheit mit einer akzeptablen Kalkulation präsentiert wird, um später die Steuerzahler mit dicken Mehrbelastungen zu konfrontieren. Da muss man nicht einmal die Elbphilharmonie ins Visier nehmen - es genügt ein Blick auf die Karlsruher U-Strab mit ihren inzwischen fast peinlichen Korrekturen im Zeit- und Kostenplan. So kann vor Schönrederei nur gewarnt werden. Nicht immer lösen sich die Konflikte wie bei dem Hamburger Neubau am Ende in Wohlgefallen auf. Eher zerstört Beschönigung das Vertrauen in die Politik. Insofern ist "Elphi" auch eine Warnung.



OTS: Badische Neueste Nachrichten newsroom: http://www.presseportal.de/nr/104277 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_104277.rss2



Pressekontakt: Badische Neueste Nachrichten Klaus Gaßner Telefon: +49 (0721) 789-0 redaktion.leitung@bnn.de