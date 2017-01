Die Welt-Schulden markieren neuen Rekordstand: Mit 217 Billionen oder 325% des Welt-BIP versinkt der Planet immer tiefer im Schulden-Sumpf. Das Institute for International Finance (IIF) schlägt Alarm. Die Weltschuldenmenge steigt immer schneller. Allein in den ersten neun Monaten des Jahres 2016 kamen 11 Bio. neue Miese hinzu, so dass der Weltschuldenstand mit 217 Bio. Dollar einen Rekord markiert. Dieser dürfte per ...

Den vollständigen Artikel lesen ...