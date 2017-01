Rebecca Ingram Label bedient schnell wachsendes Segment der Brautmodenbranche



Salt Lake City (ots/PRNewswire) - Maggie Sottero Designs (www.maggiesottero.com), das preisgekrönte Designhaus für Brautmode, präsentierte den gespannten Einzelhändlern und Medienpartnern in den weltweiten Märkten für Brautmode im vergangenen Herbst seine dritte Kollektion, Rebecca Ingram. Die neuen Hochzeitskleider zu erschwinglichen Preisen wurden mit begeisterten Kritiken aufgenommen, und das Publikum konnte sich einen eigenen Eindruck von der außergewöhnlichen Qualität und dem außergewöhnlichen Styling jedes der Modelle für die preisbewusste Braut machen.



Unter www.rebeccaingram.com können Sie einen Blick auf die Videos und Fotos der preislich günstigen Kollektion werfen.



"Fast dreißig Prozent der Bräute suchen für ihren Hochzeitstag heutzutage nach einem erschwinglichen Brautkleid", erklärte Christina Blanchette, VP Sales und Marketing bei Maggie Sottero Designs. "Preisgünstige Kleider gibt es seit einiger Zeit auf dem Markt, aber ein schönes, hochwertiges Kleid zu einem günstigen Preis zu finden, stellt nach wie vor eine Herausforderung dar. Rebecca Ingram ist für die Braut die perfekte Konvergenz von Mode und Erschwinglichkeit."



Zu den Top-Designs der Rebecca Ingram-Eröffnungskollektion zählen:



- Olivia, ein bezauberndes Ballkleid mit zarter Illusion-Spitze und schimmerndem Gürtel - Hope, kokett-verspielt mit Figur umspielender Passform und doppelt ausgeschnittenem Keyhole-Rücken - Allison, ein romantisches Ballkleid mit subtiler Illusion-Spitze und kristallgeschmückten Trägern



Maggie Sottero Designs hat nach dem Erfolg der Markteinführung nun einen Social Media-Wettbewerb initiiert, der die Teilnehmer dazu einlädt, eine Pinnwand mit Hochzeitsinspirationen auf Pinterest (https://www.pinterest.com/maggiesottero/) mit ihren Lieblings-Styles von Rebecca Ingram zu erstellen. Die Beiträge werden von Maggie Sottero Designs beurteilt, der Siegerbeitrag wird mit einem Rebecca Ingram-Brautkleid nach eigener Wahl für die angehende Braut sowie einem Hotelaufenthalt und Flugtickets für Flitterwochen auf Fidschi und 1.000 USD als Zuschuss für die Traumhochzeit honoriert. Der Wettbewerb läuft vom 9. - 31. Januar.



Wer sich für ein preislich erschwingliches Brautkleid interessiert, findet die Liste der autorisierten Einzelhändler (https://www.maggiesottero.com/find-a-store) auf der Webseite des Unternehmens.



Maggie Sottero Designs-Ressourcen:



- Kollektionen: https://www.maggiesottero.com/ - Einzelhändler: http://retailers.maggiesottero.com/Account/LogIn?ReturnUrl=%2f - Blog: https://www.maggiesottero.com/blog/



Informationen zu Maggie Sottero Designs:



Maggie Sottero Designs zählt seit nahezu zwanzig Jahren zu den bekanntesten und begehrtesten Brautkleidherstellern der Welt, unterhält Designstudios in Sydney, Australien, und Salt Lake City, Utah, und ist bei den Bräuten für seine inspirierenden Kollektionen und akribische Liebe zum Detail bekannt. Seine Mission definiert das Unternehmen darin, den Traum einer jeden Braut Wirklichkeit werden zu lassen. Um dieser Intention gerecht zu werden, bietet das Couture Designhaus innovative Entwürfe, ausgezeichnete Qualität und Best-in-Class-Service durch Win-win-Beziehungen mit seinen Einzelhändlern, Lieferkettenpartnern und Dienstleistern.



