Trump blieb bei der Pressenkonferenz Details über seine Wirtschaftspolitik schuldig. Der Dollar fiel daraufhin. Aber der Glaube an die Trump-Rally hielt am Donnerstagvormittag bei den Börsen in Asien noch an.

Donald Trumps Pressekonferenz perlte nicht an den Finanzmärkten ab. Aber die Trump-Rally ist weiterhin nicht gebrochen. Dies ist die Botschaft der japanischen Börse, die auf Trumps Rede reagierte. Dabei begann der Handelstag mit einem Dämpfer.Nach Trumps Auftritt fiel der Kurs des US-Dollars um mehr als ein Prozent gegenüber dem Yen. Ein Grund war in den Augen der Wirtschaftszeitung "Nikkei", dass Trump einige Versprechen nicht erwähnt hatte, zum Beispiel Steuersenkungen und Investitionen. Der Nikkei-225-Aktienpreisdurchschnitt sank daraufhin in den ersten 30 Minuten um 1,1 Prozent. Denn ein stärkerer Yen drückt die Gewinne von Japans Exportfirmen. Danach erholten sich die Kurse leicht. Der Nikkei ging letztlich mit 19.192 Yen 0,9 Prozent leichter als am Mittwoch in die Mittagspause. Auch in anderen asiatischen Märkten ...

