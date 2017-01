=== *** 07:00 DE/Hella KGaA Hueck & Co, Ergebnis 1H, Lippstadt *** 07:00 DE/Südzucker AG, Ergebnis 9 Monate, Mannheim 07:00 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Trading Update 3Q, Genf *** 08:45 FR/Verbraucherpreise Dezember (endgültig) PROGNOSE: k.A. vorläufig: +0,3% gg Vm/+0,6% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+0,5% gg Vj *** 09:55 DE/Destatis, PK zum BIP 2016, Berlin preisbereinigt verkettet PROGNOSE: +1,9% gg Vj zuvor: +1,7% gg Vj *** 10:00 IT/Industrieproduktion November PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm *** 11:00 EU/Industrieproduktion November Eurozone PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+1,8% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+0,6% gg Vj *** 11:00 IT/Unicredit SpA, ordentliche und außerordentliche HV, u.a. zu Kapitalerhöhung über 13 Milliarden Euro und Reverse-Aktiensplit im Verhältnis 10:1, Rom 12:10 LU/Bundeskanzlerin Merkel, gemeinsame PK nach Gespräch mit Luxemburgs Ministerpräsidenten Bettel, Luxemburg *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 8. Dezember 14:30 DE/SPD-Bundestagsfraktion, Pressestatement von Vorsitzendem Oppermann vor Beginn der Klausurtagung (bis 13.1.), Berlin *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Dezember Importpreise PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 255.000 zuvor: 235.000 14:30 US/Fed, Rede von Chicago-Fed-Präsident Evans (2017 stimmberechtigt im FOMC) und von Atlanta-Fed-Präsident Lockhart (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim American Council of Life Insurers, Naples 14:30 US/Fed, Rede von Philadelphia-Fed-Präsident Harker (2017 stimmberechtigt im FOMC) bei der Main Line Chamber of Commerce, Malvern 19:00 US/Fed, Rede von Dallas-Fed-Präsident Kaplan (2017 stimmberechtigt im FOMC) bei der Dallas Regional Chamber 19:15 US/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Forecasters Club of New York *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage Januar ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- k.A. = keine Angabe

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

