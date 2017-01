Der Windturbinen-Hersteller hat seine selbst gesteckten Ziele bei den Auftragseingängen 2016 verpasst. Durch die Verschiebung eines Großauftrags in Südamerika lag der Auftragseingang um knapp 3 % unter dem Jahreszielwert der Gesellschaft. Insgesamt stiegen die Bestellungen um 33,6 % auf 3,3 Mrd. Euro.



Nordex konnte nach der Übernahme von Acciona Windpower (AWP) vor allem in Süd- und Nordamerika zulegen. Der Anteil am Neugeschäft stieg hier auf 34 % nach 10 % im Vorjahr. Der Anteil von Europa und Afrika schrumpfte hingegen auf 65 von 90 %. Ende Februar legt der Konzern seinen Bericht für 2016 vor.



