FRANKFURT (Dow Jones)--Die Südzucker AG hat in den ersten neun Monaten ihres Geschäftsjahres dank des Gewinns im Zuckergeschäft das operative Ergebnis deutlich gesteigert. Diese Entwicklung macht den MDAX-Konzern zuversichtlicher für das gesamte Geschäftsjahr. Die Prognose zum operativen Ergebnis 2016/17 wurde angehoben. Die Umsatzschätzung hat unverändert Bestand.

In den drei Quartalen per Ende November kletterte das operative Ergebnis auf 327 von 198 Millionen Euro und übertraf damit die Prognose der Analysten von 307 Millionen Euro. Die operative Marge nahm auf 6,7 von 4,0 Prozent zu. Der Gewinn der Südzucker AG verdoppelte sich auf 182 Millionen Euro, Analysten hatten hier nur 162 Millionen Euro erwartet. Der Konzernumsatz nahm in den neun Monaten leicht auf 4,91 von 4,95 Milliarden Euro ab und verfehlte damit die Konsensschätzung.

Gewinntreiber war das Segment Zucker, das Kerngeschäft der Mannheimer. Es verbuchte einen operativen Gewinn von 77 Millionen Euro nach einem Verlust von 39 Millionen im Vorjahr. Südzucker ist mit 29 Zuckerfabriken und 2 Raffininerien nach eigenen Angaben die Nummer 1 in Europa.

Im Geschäftsjahr 2016/17 soll bei einem Umsatz von rund rund 6,4 bis 6,6 Milliarden Euro nun ein operatives Ergebnis von 380 bis 410 Millionen Euro eingefahren werden. Bisher lag die Messlatte bei 340 bis 390 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es 241 Millionen Euro.

