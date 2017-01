IRW-PRESS: Trig Social Media AB: TRIG Social Media AB (TRIG, Publ), 556788-2807 lädt zur Jahreshauptversammlung ein

TRIG SOCIAL MEDIA AB (TRIG, Publ), 556788-2807 lädt zur Jahreshauptversammlung ein

Nacka Strand 12.1.2017 Der Vorstand der TRIG SOCIAL MEDIA AB (Publ) (ISIN SE0006027546 | WKN A116BG | Kürzel TRIG) lädt ein, die Jaheshauptversammlung der Trig Social Media AB (Publ) am 9. Februar um 11:00 zu besuchen. Das Treffen findet im Büro der Firma in Vikdalsgränd 10 A in Nacka, Schweden, statt. Der vollständige Wortlaut der Mitteilung ist ersichtlich auf der Unternehmens-Homepage http://tsm.trig.com/. Aktionäre müssen sich bis zum 3. Februar 2017 16:00 für die Teilnahme an der Jahreshauptversammlung registrieren. Die Bekanntmachung erfolgte auch im Amtsblatt Post Och Inrikes Tidningar.

Die Tagesordnung für die Hauptversammlung lautet:

1. Wahl eines Vorsitzenden für die Versammlung 2. Genehmigung der abstimmungsberechtigten Teilnehmer 3. die Genehmigung der Tagesordnung 4. Die Wahl von ein oder zwei Protokollführern 5. Prüfung, ob die Hauptversammlung ordnungsgemäß einberufen wurde 6. Präsentation der 2015 Audit und Gruppenkonten 7. Entscheidung:

a. Genehmigung des Konzernabschlusses und der Bilanzen b. Verfügungen des Jahresabschlusses und der Gewinn/- und Verlustrechnung c. Entlastung des Verwaltungsrates und des CEO

8. Genehmigung der Anzahl der Direktoren und gegebenenfalls des Wirtschaftsprüfers und dessen Hilfs Auditor 9. Genehmigung der Vergütung für den Verwaltungsrat und Wirtschaftsprüfers 10. Wahl der Direktoren und gegebenenfalls des Wirtschaftsprüfers und dessen Hilfs Auditor 11. Beschlussfassung, dem Vorstand die Genehmigung zur Ausgabe von zusätzlichen Aktien, Optionen und Convertibles zu erteilen 12. Genehmigung, eine Namensänderung des Unternehmens vorzunehmen 13. Erteilung einer Handlungsvollmacht für den CEO des Unternehmens 14. Sonstiges 15. Abschlussbesprechung

About Trig Social Media (Publ.) Trig Social Media (Publ.) is a global social media platform provider who has designed a range of social user-engagement product applications such as Trig.com, Trig Money, Momentik by Trig and HeyHey. The global growth of the companys product applications is being developed directly with users as well as via country Franchisees, affiliates, and ambassadors. Risk Disclaimer The directors of TRIG accept responsibility for the information contained in this announcement relating to TRIG. To the best of the knowledge and belief of the directors of TRIG (who have taken all reasonable care to ensure such is the case), the information contained in this announcement is in accordance with the facts and does not affect the import of such information.

Company Contact: Trig Social Media AB Anthony Norman Phone: +46 (0) 40-60 60 284 Fax: +46 (0) 40-692 92 52 Email: info@trig.com P O Box 1268, S - 131 28 Nacka Strand Sweden Investor Relations Contact: Noack Consult & PARTNERS Phone: +49 (0) 173 6793092 Email: pnconsult@yahoo.de

