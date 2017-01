AUTOSCHINA: AUTOABSATZ DEZEMBER 2,67 MIO STÜCK, +9,1% GG VJ - CAAM-DATEN HLE (VB +1,1%) HELLA mit Umsatz (+2,4%) - und Ergebnisplus (EBIT +4,9%) in H1 - Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende GJ bestätigt HYQHypoport stärkt Marktposition durch die Akquise von zwei Softwareunternehmen aus der Versicherungsbranche SWVK (VB -3,8%) An diesem Donnerstag diskutiert der Aufsichtsrat über die Zukunft von Solarworld , HB, S. 14 SZU (VB +1,9%) Südzucker erhöht Ausblick - erwartet op. Erg. Im GJ zwischen 380 und 410 Mio EUR VOW3 (VB +0,5%) VW bekennt sich schuldig in Abgas-Affäre - Milliardenstrafe in USA Runplugged ist im Store: Wie die Financial Literacy Laufapp funktioniert Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt ....

