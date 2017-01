Der designierte US-Präsident Donald Trump hat Unternehmen, die Arbeitsplätze ins Ausland verlagern, mit einer hohen Strafsteuer gedroht.



Trump macht seit langem Druck auf Unternehmen, in den USA zu produzieren. Zuletzt hatte Fiat Chrysler ein Ende seiner Autofertigung in Mexiko wegen zu hoher Importzölle unter einer Trump-Regierung nicht ausgeschlossen.



Zuvor hatte der italienisch-amerikanische Autobauer bereits angekündigt, 1 Mrd. $ in zwei Werke im Mittleren Westen der USA zu investieren. Trump bedankte sich daraufhin per Kurznachrichtendienst Twitter bei dem Konzern ebenso wie bei Ford. Das Unternehmen hatte ebenfalls Investitionen in den USA angekündigt. Trump hat die Schaffung von Arbeitsplätzen zu einer Priorität seiner Politik erklärt.



