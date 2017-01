Weiterhin in guter Stimmung sind die Börsianer und Investoren rund um den Globus. Nach Kursverlusten im frühen Handel haben sich am Mittwoch die europäischen Börsen berappelt. In der Sorge um kernige Sprüche des zukünftigen US-Präsidenten Donald Trump auf einer Pressekonferenz am Nachmittag hatten Anleger Aktien zunächst verkauft. Doch schon nach gut einer Handelsstunde nahmen die wichtigsten Indizes wieder Kurs nach oben. Der Londoner Leitindex FTSE-100, von Brokern liebevoll "Footsie" genannt, ist sogar auf ein neues Rekordhoch von 7.300 Punkten gestiegen. Nicht zuletzt das zum US-Dollar erneut schwache Pfund gibt den britischen Aktien Rückenwind. Das auch "Cable" genannte Währungspaar Pfund/Dollar nimmt mit aktuell 1,2126 Dollar...

Den vollständigen Artikel lesen ...