Herr Berger, auf der Hauptversammlung der B+S Banksysteme AG am 11. Januar haben Sie über eine positive Entwicklung im ersten Halbjahr des am 30. Juni endenen Geschäftsjahrs 2016/17 berichtet. Demnach haben Sie in der zweiten Jahreshälfte 2016 Ihre operativen Ziele erreicht? Wilhelm Berger: Wir haben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...