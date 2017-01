Lieber Leser,

im ersten Analyseteil zu Heidelberger Druck haben wir uns einige fundamentale Kennzahlen angeschaut. Dabei haben wir festgestellt, dass es per Q216/17 nicht sehr gut aufgestellt ist um das Unternehmen, da die Überschuldung zu hoch ist und das Finanzergebnis dementsprechend zu einem Jahresfehlbetrag geführt hat. Es ist daher erstaunlich, dass der Kurs der Aktie sich in den letzten fünf Jahren gar nicht mal so schlecht entwickelt hat. Auf Sicht von 10 Jahre steht allerdings ...

Den vollständigen Artikel lesen ...