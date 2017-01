Nordex SE steigert 2016er Auftragseingang um über ein Drittel: So erzielte der Windkraftkonzern ein Plus bei den Auftragseingängen von 33,6% auf 3,3 Mrd. EUR (2015: 2,47 Mrd. EUR). Nach dem Merger mit Acciona Windpower verbreiterte sich entsprechend die regionale Verteilung des Neugeschäfts. Der Anteil der Regionen Süd- und Nordamerika am Auftragseingang verbesserte sich auf rund 34% (2015: 10%). ...

