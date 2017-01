DAX - Neues Jahreshoch wird abverkauft

Henry Philippson,

Hallo am Vormittag,

der DAX® überwand im gestrigen Handelsverlauf endlich die 11.600 Punkte-Marke auf Stundenschlusskursbasis. Es folgten die für den Fall avisierten Anschlusskäufe und der Index stieg im Anschluss zeitweise über 11.690 Punkte. Bereits am späten Nachmittag setzten dann allerdings schon die ersten kräftigen Gewinnmitnahmen ein.

Die Pressekonferenz von Trump startete erst um den Xetra-Handelsschluss und wird somit erst heute Vormittag richtig "verdaut". Finanzmarktakteure hatten sich vom designierten US-Präsidenten substantielle Aussagen zur Fiskalpolitik erhofft, wurden allerdings bitter enttäuscht. Trump lieferte sich in einer chaotischen PK stattdessen lieber Scharmützel mit der Journalistengilde. Das deutsche Börsenbarometer notiert heute Vormittag schon wieder mitten in der vorherigen Handelsspanne, gut 100 Punkte unterhalb des gestrigen Tageshochs. Das bullische Momentum von gestern ist somit schon wieder komplett dahin. Kurzfristig sind Avancen in Richtung der heutigen Eröffnungskurslücke bei 11.636 Punkten denkbar, aber erst ein Stundenschlusskurs oberhalb von 11.650 Punkten bringt neue prozyklisch bullische Signale. Bis dahin dominieren die Abwärtsrisiken in Richtung 11.500 Punkte und tiefer für die kommenden Handelsstunden und - tage.

DAX® in Punkten Stundenchart : 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 16.12.2016 bis 10.01.2017 Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX® in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2012 - 01.01.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

