BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung dringt angesichts der rasanten Digitalisierung auf internationale Wettbewerbsregeln zum Schutz von Verbraucherrechten und Beschäftigten. Ziel müsse sein, dass kleine und mittelständische Unternehmen nicht nur zu verlängerten Werkbänken großer Plattformen werden, sagte Wirtschaftsstaatssekretär Matthias Machnig (SPD) am Donnerstag bei einer Fachkonferenz in Berlin. Um Akzeptanz zu schaffen, müssten auch Datensicherheit und Datensouveränität für die Bürger gesichert sein. Globale Regeln für die Digitalisierung sind ein Schwerpunkt der deutschen Präsidentschaft in der Gruppe der 20 wichtigen Industrie- und Schwellenländer (G20) in diesem Jahr./sam/DP/mis

AXC0102 2017-01-12/11:54