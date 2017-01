AXEL SPRINGER SE

Liebe Trader,

seit den Höchstständen aus April 2015 bei 59,13 Euro befindet sich das Wertpapier des Verlagshauses Axel Springer in einem mittelfristigen Abwärtstrend und setzte von dort aus auf ein Verlaufstief von 39,60 Euro bis Ende November 2016 zurück. Erst in diesem Bereich fand das Papier einen tragfähigen Boden und drehte wieder zur Oberseite ab. Die letzten Handelswochen waren daher durch dynamische Kurszuwächse zurück an die obere Trendkanalbegrenzung, sowie auf das Niveau von 47,08 Euro geprägt. Dabei konnte sogar der gleitende Durchschnitt EMA 50 auf Wochenbasis zurückerobert werden, allerdings bleibt die Aktie einen Ausbruch über die Trendkanalbegrenzung Anlegern weiter schuldig. Dennoch stehen die Chancen für einen baldigen Ausbruch zur Oberseite nicht gerade schlecht, allerdings muss zuvor noch ein kleiner Pullback einkalkuliert werden, der besonders gut für einen Long-Einstieg auf einem niedrigeren Kursniveau geeignet ist.

Long-Chance:

Solange sich das Wertpapier oberhalb der 200-Tage Durchschnittslinie bei aktuell 45,95 Euro aufhält, könnte womöglich in den kommenden Handelstagen ein Ausbruch zur Oberseite starten. Gibt Axel Springer jedoch auf den EMA 50 bei aktuell 55,81 Euro nach, könnte erst von dort aus ein erneuter Ausbruchsversuch gestartet werden und eignet sich besonders gut für ein Long-Investment. Oberhalb der Jahreshochs bei 47,08 Euro dürfte die Aktie im weiteren Verlauf zunächst an die runde Marke von 50,00 Euro ansteigen, darüber sogar die Zwischenhochs bei 51,23 Euro. Erst ein nachhaltiger Bruch der Unterstützungszone um 43,96 Euro dürfte hingegen das Chartbild deutlich eintrüben und Abgaben auf das Niveau von 41,92 Euro erlauben - darunter könnte es rasch in Richtung Jahrestiefs aus 2016 bei 39,60 Euro weiter abwärts gehen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 47,10 Euro

Kursziel: 50,00 / 51,23 Euro

Stopp: < 45,30 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,80 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Axel Springer SE, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 46,28 Euro; 11:40 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

