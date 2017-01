Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salzgitter AG von 33,50 auf 36,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. In der europäischen Stahlindustrie überwögen kurzfristig positive Einflussfaktoren, schrieb Analyst Roger Bell in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Für das Baustahl-Segment, in dem Salzgitter aktiv sei, seien die längerfristigen Aussichten aber trüber als für den Edelstahlbereich. Für den deutschen Stahlkonzern erhöhte er seine diesjährige Gewinnprognose (EPS) um gut 3 Prozent./edh/tih

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0025 2017-01-12/12:32

ISIN: DE0006202005