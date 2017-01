Dietikon (ots) -



Der Spatenstich zum Ausbau der ersten Etappe von Limeco Regiowärme

erfolgt am 18. Januar 2017. Die Gebiete Fondli und Niderfeld in

Dietikon sowie Spreitenbach Ost werden ans Regiowärmenetz

angeschlossen. Zukünftig sollen auch die Gemeinden Geroldswil, Oetwil

a.d.L., Weiningen, Unter- und Oberengstringen von der ökologischen

Wärme profitieren. Limeco betreibt in Dietikon die

Kehrichtverwertungsanlage (KVA) mit angeschlossenem Regiowärmenetz

sowie die Abwasserreinigungsanlage (ARA) fürs Limmattal.



Mittwoch, 18. Januar 2017

10.30 bis ca. 12.30 Uhr (inkl. kleiner Imbiss)

Vor Liegenschaft Gjuchstrasse 6, Dietikon (siehe Situationsplan PDF)



