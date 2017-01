Unterföhring (ots) - Gratulation: Mit acht Nominierungen in sechs Kategorien gehen SAT.1 und ProSieben mit ihren Produktionen und Künstlern ins Rennen um den Deutschen Fernsehpreis 2017.



Für den Historienthriller "Jack the Ripper" (SAT.1/Pantaleon Entertainment/Fireworks Entertainment) gibt es zwei Nominierungen: Sonja Gerhardt ist als "Beste Schauspielerin" nominiert, Holger Karsten Schmidt erhält eine Nominierung für das "Beste Buch".



In der "Königsdisziplin" "Beste Unterhaltung Primetime" hat "Die Beste Show der Welt" (ProSieben/Florida TV) wie auch - erneut - "The Voice of Germany" (ProSieben und SAT.1/Talpa Germany) eine Chance auf den Deutschen Fernsehpreis 2017.



Unter den Anwärtern auf den Deutschen Fernsehpreis für die "Beste Unterhaltung Late Night" gehört "Luke! Die Woche und ich" (SAT.1/Brainpool) laut Jury zu den besten "Nachtschwärmern".



Als "Bestes Infotainment" steht "Galileo" (ProSieben) auf der Nominiertenliste, das "mit seinen Themen vor allem die jungen Zuschauer erreicht", so die Jury.



Außerdem erhalten Elton und Jeannine Michaelsen für ihre Moderationen von "Das ProSieben Auswärtsspiel" (ProSieben/Endemol Shine) und "Schlag den Star" (ProSieben/Raab TV) bzw. "Teamwork" (ProSieben/Redseven Entertainment) und "Die Beste Show der Welt" (ProSieben/Florida TV) je eine Nominierung in der Kategorie "Beste Persönliche Leistung / Moderation Unterhaltung".



Der Deutsche Fernsehpreis 2017 wird am Donnerstag, 2. Februar 2017, zur Würdigung der besten Produktionen und Einzelleistungen des Jahres 2016 in der Düsseldorfer Rheinterrasse vergeben.



Kontakt:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR - Communication Projects Dagmar Brandau Tel: 089/9507-2185 Dagmar.Brandau@ProSiebenSat1.com



OTS: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/73135 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_73135.rss2