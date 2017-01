Die Büroartikelkette Staples (ISIN: US8550301027, NYSE: SPLS) wird am Donnerstag eine Quartalsdividende in Höhe von 12 US-Cents je Aktie an die Aktionäre ausschütten (Record day war der 21. Dezember 2016). Damit bezahlt der Konzern aus Framingham in den USA weiterhin 0,48 US-Dollar Dividende je Anteilsschein ...

