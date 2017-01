New York - L'Oréal-Aktienanalyse von Aktienanalystin Celine Pannuti von J.P. Morgan: Celine Pannuti, Aktienanalystin von J.P. Morgan, bestätigt in einer aktuellen Branchenstudie ihre Kaufempfehlung für die Aktie des Kosmetikunternehmens L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, EN Paris: OR, Nasdaq OTC-Symbol: LRLCF).

Den vollständigen Artikel lesen ...