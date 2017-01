FMW-Redaktion

Gestern hat es Trump mehrfach wiederholt: die Mauer zu Mexiko wird gebaut - und Mexiko wird für diese Mauer bezahlen! Wenn nicht jetzt - weil man schnell damit anfangen will - dann eben später. Geplant ist offenkundig, die Geldsendungen der in den USA legal oder illegal arbeitendenen Mexikaner (die "remesas" oder auf englisch die "remittances") zu blockieren oder zu besteuern. Wie das geschehen soll, hat Trump nicht gesagt gestern und auch nicht zuvor - wie so vieles, was Trump ankündigt, ist die konkrete Ausführung eines solchen Vorhabens offenkundig erst einmal zweitrangig. Schau mer mal, dann seh ma scho weider, wie Beckenbauer sagen würde.

Normalerweise werden diese Geldsendungen, mit denen in den USA arbeitende Mexikaner ihre Angehörigen in der Heimat versorgen, direkt über Cash-Transfers abgewickelt, manchmal über offiziele Plattformen, machmal über "inoffizielle" Plattformen. Diejenigen Geldsendungen, die über offizielle Kanäle laufen und damit meßbar sind, haben sich im Falle Mexikos, wie eine Studie der Weltbank und des IWF zeigt, im letzten Jahrzehnt fast versiebenfacht.

Die Einnahmen, die Mexiko dadurch erzielt, liegen derzeit höher als die Einnahmen, ...

