Es war die erste Pressekonferenz seit Monaten. Gestern Abend stellte sich der designierte 45. US-Präsident Donald Trump mal wieder den Medien. Doch wer hoffte, dass sich der Milliardär zu Eckpfeilern seiner künftigen Politik äußern würde, sah sich in weiten Teilen enttäuscht. Der Auftritt verkam zur Farce, was an den Finanzmärkten auch entsprechend quittiert wurde. Wie geht es nun finanzpolitisch weiter in den USA? Roland Hirschmüller von der Baader Bank bei Börse Stuttgart TV.