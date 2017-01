«Wir denken, dass der Markt in diesem Jahr das Potenzial für ein moderates Wachstum hat», sagte Auto-Experte Jörg Schreiber von der Vereinigung Europäischer Unternehmen (AEB) am Donnerstag in Moskau. Ein Plus von etwa vier Prozent halte er für möglich, sagte er. Beobachter sind jedoch skeptisch, ob ...

Den vollständigen Artikel lesen ...