Für die Aktie von Volkswagen geht es mittlerweile wieder aufwärts. Mit einem Plus von gut 28 Prozent auf Jahressicht, zählen die Anteilsscheine sogar zu den Topperformern der vergangenen Monate. Nun scheint auch der Abgasskandal - zumindest in den USA - ausgestanden, und in dieser Woche stiegen die Wolfsburger sogar zum größten Autokonzern der Welt auf. Ist VW also zurück im "Vollgas-Modus"? Eine Einschätzung von Norbert Paul bei Börse Stuttgart TV.