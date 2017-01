Dow Jones - Trump sorgt für Unruhe

Hallo am Nachmittag,

die Trump-Rede am gestrigen frühen Abend sorgte an den US Börsen für Volatilität. Nach gutem Beginn ging der Dow Jones Industrial Average® zwischenzeitlich in die Knie. Im weiteren Tagesverlauf erholte sich der Index aber wieder, womit die neutrale Range Bestand hat.

Die gestrige positive Kerze wird im heutigen Handel bis dato nicht bestätigt. Der Index entfernt sich wieder vom möglichen Ausbruchsniveau bei knapp 20.000 Punkten. Um 19.835 Punkte hat der Index eine kurzfristige Unterstützung etabliert. Sollte auch diese nicht halten, dürfte er erneut in Richtung der unteren Begrenzung der Seitwärtszone bei 19.750 Punkten nachgeben. Wiederum darunter droht ein Rückgang um rund 250 Punkte in den 19.500-Punkte-Bereich.

Fängt sich der Dow Jones Industrial Average® dagegen im Handelsverlauf und steigt er zum Wochenschluss über 20.000 Punkte, wäre ein prozyklisches Kaufsignal mit einem Kursziel von 20.250 Punkten generiert.

Morgen startet mit den drei Banken Bank of America, JP Morgan und Wells Fargo die Quartalsberichtssaison. Der Tag dürfte also einen guten Hinweis geben, wie es an den US Börsen in den kommenden Wochen weitergehen wird.

Dow Jones Industrial Average® Index: Tageschart in Punkten: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)