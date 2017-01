Dortmund (ots) -



Street Food Congress Europe 2017 Ein Trend erfasst Europa - große Chance für besseres Essen oder schnelles Geld?



Am 16. und 17 Januar findet der erste europäische Street Food Kongress in Dortmund im Vorfeld der Best of Events International, der internationalen Fachmesse für Erlebnismarketing, statt. Ulf Tassilo Muench und Stephan Diedrich sind die Initiatoren ersten Street Food Kongresses in Europa.



Leistungsträger und einflussreiche Köpfe der europäischen Street Food Szene treffen sich auf dem zwei-tägigen Event um Erfahrungen auszutauschen, Ideen zu präsentieren, von einander zu lernen, die Weichen für die Zukunft zu stellen und - vielleicht am wichtigsten - zu definieren: "was ist Street Food".



Neben Vorträgen von Referenten aus dem In- und Ausland hat jeder voll akkreditierte Besucher die Möglichkeit zum aktiven Teilnehmer zu werden. Ein Ziel des Street Food Congress Europe 2017 ist es möglichst viele kompetente Teilnehmer in Arbeitsgruppen einzubeziehen um so die Zukunft der Street Food Bewegung zu gestalten.



Mike Süsser, TV- und Spitzenkoch, bekannt u.a. aus "Die Kochprofis", stellt die Ergebnisse des Kongresses im Rahmen der Eröffnungspressekonferenz der BEST OF EVENTS INTERNATIONAL 2017 vor. Möglichkeiten für Fotos und Filmaufnahmen sind gegeben. Im Anschluss wird ein Imbiss für Sie vorbereitet sein. Mittwoch, 18.01.2016 um 11.45 Uhr, im Saal 34 der Westfalenhalle 4 in Dortmund.



Bitte melden Sie sich formlos per Mail an, presse@streetfoodcongress.org oder andreas.weber@westfalenhalle.de



Street Food Congress Europe 2017 Gemeinsam die Zukunft gestalten!



Pressekontakt: Ulf Tassilo Muench +49 170 7339477 tassilo@streetfoodcongress.org