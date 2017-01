Frankfurt - Die Marktteilnehmer versuchen heute Morgen mit Argumenten wie einem schwächeren US-Dollar, einer rekordhohen Rohölverarbeitung in den USA und der Ankündigung geringerer saudi-arabischer Öllieferungen an asiatische Kunden im Februar den gestrigen Preisanstieg bei Rohöl um fast 3% zu erklären, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.

