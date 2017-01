ZÜRICH (Dow Jones)--Belastet von den schwachen Pharmaschwergewichten ist es am Donnerstag an der Börse in Zürich abwärts gegangen. Die mit Spannung erwartete Pressekonferenz des designierten US-Präsidenten Donald Trump am Mittwochabend war nicht nach dem Geschmack der Börsianer. Trump hatte wenig zu seinem Konjunkturprogramm zu sagen, stattdessen gab es heftige Kritik an der Pharmabranche. Die Teilnehmer an den Börsen weltweit verkauften am Donnerstag Aktien und suchten die Sicherheit von Gold und Anleihen. Der SMI verlor 0,6 Prozent auf 8.375 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursverlierer und sechs -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 59,28 (zuvor: 52,65) Millionen Aktien.

Gegen den Trend liefen Richemont massiv aufwärts. Der Luxusgüterkonzern hat mit einem unerwartet starken Umsatzwachstum von währungsbereinigt 5 Prozent überrascht. "Stark ist vor allem das Geschäft in Festland-China", sagte ein Analyst. Diverse Analysehäuser erhöhten das Kursziel oder stuften die Aktie hoch. Bereits am Vorabend hatte Morgan Stanley den Titel auf Overweight erhöht. Die Aktie sprang um 8,6 Prozent nach oben, im Schlepptau gewannen Swatch 5,5 Prozent. Pharmawerte standen weltweit unter Druck. Donald Trump hatte der Branche Preiswucher vorgeworfen. Roche verloren 2 Prozent, Novartis 2,2 Prozent.

