Lieber Leser,

aus der markttechnischen Perspektive hat der Goldpreis, aus unserer Sicht, nun einen sehr wichtigen Widerstand erreicht. Die 1.200 US-Dollar je Feinunze wurden am Mittwochabend, im Zuge der ersten Trump-Pressekonferenz und dem daraus resultierenden schwächeren US-Dollar, überschritten. Die Widerstandszone ist insofern wichtig, als das in diesem Bereich der 100-Wochendurchnitt verläuft und die 1.200 US-Dollar Preiszone in 2015 und 2016 mehrmals als eine sehr markante Preiszone ...

