Die Wertpapierexperten der Baader Bank haben ihr Kursziel für die Aktien der voestalpine von 36,00 auf 44,00 Euro angehoben. Das Anlagevotum bleibt unverändert bei "Buy".

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Baader-Analysten 3,04 Euro für 2016/17, sowie 3,73 bzw. 3,96 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,05 Euro für 2016/17 und 1,10 Euro für 2017/18 sowie 1,20 Euro für 2018/19.

Am Donnerstag schlossen die voestalpine-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,99 Prozent bei 37,69 Euro.

Analysierendes Institut Baader Bank

(Schluss) bel/mik

AFA0089 2017-01-12/18:41

ISIN: AT0000937503