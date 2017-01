Bremen (ots) - Die Bremer Polizei kann sich über steigende Bewerberzahlen freuen. Das ist in einer Stadt, in der die Zahl der Straftaten stetig wächst, ein gutes Zeichen. Wer weiterhin gute und vor allem motivierte Polizisten im Dienst haben will, der muss ihnen attraktive Angebote machen. Die Ausbildung ist dabei nur ein Anfang. Der Senat muss die Arbeitsbedingungen, Schulungen und vor allem die Schutzausrüstung der Polizisten weiter verbessern. Nur so kann Bremen gewährleisten, dass sich die jungen Beamten ihren Idealismus über die Ausbildung hinaus bewahren.



