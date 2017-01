-- Chinesisches Tai Chi präsentiert den Geist der Kampfkunst



Sanya, China (ots/PRNewswire) - Als Bindeglied zwischen China und der Welt versinnbildlicht Shen's Tai Chi die Essenz chinesischer Kampfkunst, die es verdient hat, von der Welt kennengelernt und angenommen zu werden.



Meister Shen Zhi, der Erbe von Shen's Tai Chi, hielt am Morgen des 7. Januar 2017 eine Zeremonie zur Aufnahme seiner Schüler in Sanya ab. 15 Personen aus der ganzen Welt, darunter China und Russland, wurden nach einer Reihe von Ritualen, darunter Verbeugung vor dem Meister, Übergabe des Schülerbeitrags, Kotau, Entgegennahme der Schülerzertifikate und mehr, offiziell Schüler des Meisters Shen Zhi. Meister Shen Zhi hat über die Jahre bereits 12.800 Schüler und über 300.000 ausländische Kursteilnehmer unterrichtet.



Tai Chi Quan ist die perfekte Kombination von Chinas traditionellem und dialektischem theoretischen Denken und Kampfkunst, Kunst, geführter Kunst, chinesischer Medizin und mehr. Es ist eine hochrangige Körperkultur, die Praktizierende zu mentaler Kultivierung, Körpertraining, Kampffähigkeiten und anderen Funktionen anleitet. Shen's Tai Chi hat die Vorteile anderer Kampfkunstschulen integriert, um einzigartige Ergebnisse bei Körpertraining und Gesundheitserhaltung zu erzielen. Shen's Tai Chi umfasst im Wesentlichen "Schnelles Tai Chi", "Langsames Tai Chi", "Gesundheitserhaltendes Qigong" und andere Praktiken und ist nach 30 Jahren Entwicklung zu einer unabhängigen Kampfkunstschule geworden. Darüber hinaus ist Shen's Tai Chi als formale Wettkampfart in mehreren internationalen Kampfkunstturnieren aufgeführt. Shen's Tai Chi, das traditionelle äußere Kampfkünste mit inneren Kampfkünsten kombiniert, besteht aus einfach zu erlernenden Praktiken und ermöglicht den Lernenden, innere und äußere Harmonie zu erreichen, ihre Kampffähigkeit zu verbessern und mehr. Aus diesem Grund sind viele Kung-Fu-Fans auf der ganzen Welt davon fasziniert.



Für Tausende von Jahren war das Erlernen von Kampfkünsten auf Meister und Schüler beschränkt. Dennoch hat Meister Shen Zhi als Erbe von Shen's Tai Chi großes Bestreben und die feste Überzeugung, chinesische Kampfkünste sowie Shen's Tai Chi auf der ganzen Welt zu verbreiten.



