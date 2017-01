Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Bad Vilbel (pta026/12.01.2017/21:00) - Im Zuge der Recherchen in China liegen

dem Vorstand der Youbisheng Green Paper AG seit heute nicht überprüfbare und

unbestätigte Finanzkennzahlen der Quanzhou Guige Paper Co. Ltd in China für die

Geschäftsjahre 2014 und 2015 vor. Der Vorstand der Youbisheng Green Paper AG

kann die Zahlen nicht prüfen und schätzt die Zahlen als nicht belastbar ein. Die

Eigentumsverhältnisse an der Quanzhou Guige Paper Co. Ltd in China sind nach wie

vor ungeklärt. Möglicherweise sind Vermögensgegenstände nicht mehr im Eigentum

der Quanzhou Guige Paper Co. Ltd. Die Youbisheng Green Paper AG ist über ihre

Tochtergesellschaft Gui Xiang Industry Co. Ltd mit Sitz in Hong Kong nach ihrer

Auffassung noch immer an der Quanzhou Guige Paper Co. Ltd in China beteiligt.

Gleichwohl besteht noch immer keine Kontrolle über die Quanzhou Guige Paper Co.

Ltd in China und auch noch kein Einfluss auf diese Gesellschaft.



Nach den vom Vorstand der Youbisheng Green Paper AG nicht überprüfbaren Zahlen

weist die Quanzhou Guige Paper Co. Ltd in China im Geschäftsjahr 2015 eine

Bilanzsumme in Höhe von 566.746.885 RMB, entsprechend rund 77,6 Millionen Euro,

(Vorjahr: 566.813.900 RMB, entsprechend rund 77,6 Millionen Euro) aus, ein

Eigenkapital in Höhe von 84.637.655 RMB, entsprechend rund 11,6 Millionen Euro

(Vorjahr: 85.296.100 RMB, entsprechend rund 11,7 Millionen Euro). Zum

Geschäftsjahrsende 2015 sollen sich die gesamten Verbindlichkeiten der Quanzhou

Guige Paper Co. Ltd auf 482.109.230 RMB, entsprechend rund 66,0 Millionen Euro,

belaufen (Vorjahr: 481.517.800 RMB, entsprechend rund 65,9 Millionen Euro). Der

Gesamtverlust des Geschäftsjahres 2015 soll sich auf 1.234.572 RMB, entsprechend

rund 169 TEuro (Vorjahr: -28.153.500 RMB, entsprechend rund -3,9 Millionen Euro)

belaufen. Bei den vorgenannten Zahlen soll es sich um freiwillige Angaben der

Quanzhou Guige Paper Co. Ltd an die örtliche chinesische Handelsbehörde handeln.

Die Zahlen sind nicht geprüft und nicht testiert.



