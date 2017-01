Global Enterprise Tax Solutions Team aus ehemaligen Fachkräften der GE Tax Group gebildet

Heute meldete PwC einen innovativen Vertrag mit GE zur Bereitstellung integrierter Enterprise Managed Steuerserviceleistungen für GE auf globaler Basis. Im Rahmen dieses Vertrags wird PwC mehr als 600 hoch angesehene Steuerteam-Mitglieder von GE aus allen Teilen der Welt einstellen und die Steuertechnologien von GE übernehmen, um die Fokussierung von PwC auf die Steuerfunktion der Zukunft und die Bereitstellung globaler Unternehmenssteuer-Lösungen auf dem Markt zu unterstützen.

PwC verfügt über die größte Steuerpraxis in den Vereinigten Staaten sowie weltweit mit einem globalen Netzwerk von 41.000 Steuerfachleuten, die in 157 Ländern tätig sind. PwC ist der Überzeugung, durch Nutzung der nachgewiesenen Erfahrung und Kompetenz des GE Teams eine Gelegenheit zu erhalten, um den Anforderungen der Zukunft im Hinblick auf einen sich rasch verändernden Markt gerecht zu werden.

"Die hohe Zahl von Spitzenkräften, die wir von GE für unser Unternehmen gewinnen konnten, ist in der Tat bemerkenswert", so Mark Mendola, Vice Chairman und Managing Partner von PwC. "Dieser Vertrag wird uns in die Lage versetzen, unseren Kunden selbst vor dem Hintergrund eines zunehmend unbeständigen und ungewissen Geschäftsumfelds weiterhin die allerbesten Steuerserviceleistungen bieten zu können. Die zusätzliche Ausstattung der Talente von GE mit dem breit gefächerten Leistungsspektrum von PwC wird uns in die Lage versetzen, unserer Rolle gemäß der Steuerfunktion der Zukunft in einer zunehmend digitalisierten Steuerwelt gerecht zu werden."

Der Vertrag mit PwC wurde abgeschlossen, da GE bestrebt war, die optimale Bereitstellung dieser wichtigen globalen Steuerserviceleistungen zum jetzigen Zeitpunkt und in der Zukunft neu zu bewerten. Das neue Global Enterprise Tax Solutions Team wird in PwC Tax integriert und seine Managed Services nicht nur GE sondern auch anderen PwC Kunden zur Verfügung stellen. Der verlängerbare Fünfjahresvertrag wird zum 1. April 2017 in Kraft treten.

Mike Gosk, Vice President und Senior Tax Counsel von GE, erläuterte: "Durch diesen Vertrag erhalten wir dauerhaften Zugang zu dem Fachwissen der Weltklasse von globalen Marktführern verbunden mit der Flexibilität, den Anforderungen des sich verändernden GE Portfolios entsprechen zu können. Wir sind äußerst erfreut, unsere langjährige Geschäftsbeziehung mit PwC auf eine Weise voranzubringen, die es auch anderen führenden Unternehmen ermöglicht, von dem weltweit besten Steuerdienstleistungs-Team zu profitieren und herausragende Karrieremöglichkeiten für diese ehemaligen GE Fachkräfte zu bieten."

Über PwC

PwC betrachtet es als seine Aufgabe, gesellschaftliches Vertrauen aufzubauen und wichtige Probleme zu lösen. Mehr als 223.000 Mitarbeiter in 157 Ländern tragen hierzu mit hochwertigen Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung bei. Treten Sie mit uns in Verbindung und finden Sie weitere Informationen unter www.pwc.com.

Die Bezeichnung PwC bezieht sich auf das PwC-Netzwerk und/oder eine oder mehrere der rechtlich selbstständigen Netzwerkgesellschaften. Weitere Details unter www.pwc.com/structure.

2017 PwC. Alle Rechte vorbehalten.

Über GE

GE (NYSE: GE) ist das weltweit führende digitale Industrieunternehmen und transformiert die Branche mit softwaredefinierten Maschinen und Lösungen, die vernetzt, reaktionsschnell und prädiktiv sind. GE ist um einen globalen Wissensaustausch herum organisiert, den sogenannten "GE Store". Hier kann jedes Unternehmen die gleichen Technologien, Märkte, Strukturen und Erkenntnisse bereitstellen und darauf zugreifen. Mit jeder Innovation werden Innovationen und Anwendungen innerhalb unserer Industriesektoren weiter verstärkt. GE liefert über Mitarbeiter, Services, Technologien und durch seine Größe bessere Ergebnisse für seine Kunden, da das Unternehmen die Sprache der Branche spricht. www.ge.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170112006098/de/

