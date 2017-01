Stuttgart (ots) - Aus den grün regierten Ländern wird kein grundsätzlicher Widerstand mehr gegen Abschiebungen nach Afghanistan kommen. Das ist eine begrüßenswerte Einsicht in das Notwendige.Mit ebenso guten Gründen dringen die Grünen aber weiterhin darauf, dass die Bundesregierung sauber prüfen und begründen muss, dass die Sicherheitslage in Afghanistan die Rückführungen erlaubt. Der Stimmungswandel in Deutschland darf nicht zur Unmenschlichkeit führen.



