BIRMINGHAM, Großbritannien, 13. Januar 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Hersteller von robusten Computern, Juniper Systems Limited (http://www.junipersys.com/), gab bekannt, dass sich sein neues CT7G Rugged Tablet (http://www.junipersys.com/Juniper-Systems-Rugged-Handheld-Computers/products/Cedar-Products) in der Produktion befindet und jetzt lieferbar ist. Der CT7G Handheld-Computer, der mit dem Betriebssystem Android® 6.0 läuft, wurde für das intensive Erfassen von Daten in rauen Umgebungen entwickelt.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b40dc006-4d06-4cdc-b588-d6173550611d (http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b40dc006-4d06-4cdc-b588-d6173550611d) verfügbar.

Der CT7G ist der neueste robuste Handheld-Computer von Cedar, einer Produktlinie von Juniper Systems, und ergänzt das Angebot von Juniper an wasserdichten Handhelds, darunter den für den Einsatz in extremen Außenbedingungen entwickelten hochrobusten Mesa 2 Rugged Tablet, Archer 2 und Allegro 2.

"Der CT7G von Cedar ist unser neuestes Produkt für das Erfassen von Daten vor Ort", sagte Simon Bowe, General Manager von Juniper Systems Limited. "Aufgrund des großen Bildschirms, des ausdauernden Akkus und spezieller Sensoren ist er die ideale Lösung für viele Computing-Probleme im Freien."

Insbesondere enthält der CT7G (http://www.junipersys.com/Juniper-Systems-Rugged-Handheld-Computers/products/Cedar-Products) zahlreiche Sensoren, die für die Geomatik und geospatiale Technologien wichtig sind. Kameras auf der Vorder- und Rückseite, ein e-Kompass, ein G-Sensor, ein 3-Achsen-Gyroskop sowie Entfernungs-/Lichtsensoren - Instrumente, die für die genaue und umfassende Datenerfassung entscheidend sind - sorgen für seine überlegene Funktionalität.

Wie die anderen Handhelds von Juniper ist der CT7G äußerst robust, IP-68-zertifiziert gegen Staub und das Eindringen von Wasser und übersteht eine Fallprüfung auf Beton aus einer Höhe von 1 Meter. Er wurde speziell für den Außeneinsatz entwickelt und ist somit ideal für technische Anwendungen, bei denen das Erfassen von Daten und die Durchführung von Berechnungen vor Ort erforderlich sind.

Der große 7-Zoll-Bildschirm des Datenloggers bietet einen umfassenden Sichtbereich, um ohne Kompromisse bei Größe und Gewicht Messungen und Datenerfassungen durchzuführen. Das Tablet funktioniert auch bei extrem hohen und niedrigen Temperaturen sicher und genau und verfügt über einen 4500mAh-Akku für den ganztägigen Einsatz. Es nutzt das Betriebssystem Android® 6.0 und bietet Platz für eine Micro-SD-Karte, die zusätzlich bis zu 32 GB externen Speicherplatz bietet. Der CT7G ist sehr vielseitig und kann über den Google-Play-Store erhältliche Apps ausführen.

Juniper Systems liefert den CT7G Rugged Tablet bereits an Partner, Wiederverkäufer und Endanwender aus den verschiedensten Branchen.

Über Juniper Systems Limited

Mit Niederlassungen in Logan, Utah, USA, und Birmingham, Großbritannien, entwickelt Juniper Systems (http://www.junipersys.com/) robuste tragbare Computer, stellt diese her und bietet Datenerfassungslösungen für extreme Umgebungen an. Seit 1993 bietet Juniper Systems innovative mobile Technologien für Märkte in den Bereichen Geomatik, Industrie, Rohstoffe, Versorgung, öffentliche Dienstleistungen und Militär.

Kontakt:

Simon Bowe, General Manager

simon@junipersys.com

+44 (0) 1527 870773

www.junipersys.com

