Die irische Billigfluggesellschaft Ryanair will gegen die Zusammenarbeit von Lufthansa mit Air Berlin vorgehen. Geplant ist eine formelle Beschwerde beim Bundeskartellamt - mit wohl eher mäßigen Aussichten.

Das deutsche Wort "Bundeskartellamt" ist für Ausländer ein wahrer Zungenbrecher. David O'Brien geht es jedoch recht gut über die Lippen. Kein Wunder. Schließlich will der Ryanair-Verkaufschef in Kürze einen Brief an die deutschen Wettbewerbshüter schreiben.

Man werde eine formelle Beschwerde beim Bundeskartellamt gegen die Zusammenarbeit von Lufthansa und Air Berlin einlegen, kündigte O'Brien am Donnerstag am Rande einer Veranstaltung in London an. Die Pläne seien nicht mit den gesetzlichen Regelungen zu vereinbaren, so wie etwas, das einen "Schwanz und vier Beine hat und bellt, ein Hund ist".

Die angeschlagene Air Berlin hatte sich im Dezember mit Lufthansa geeinigt, 38 Airbus-Mittelstreckenjets samt Piloten und Flugbegleitern ab 2017 für die Lufthansa-Töchter Eurowings und Austrian Airlines zu vermieten. Das Geschäft ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...