von Andreas Hohenadl, Euro am Sonntag Wer immer nur zu Hause bleibt, verpasst was. Das gilt fürs Leben genauso wie fürs Investieren. Mit knapp sieben Prozent Plus hat sich der deutsche Standardwerteindex DAX noch ganz ordentlich aus dem alten Jahr verabschiedet. Immerhin 13 Prozent Rendite konnten Anleger eines aktiv ...

Den vollständigen Artikel lesen ...