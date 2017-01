FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.01.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 16.01.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.01.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 16.01.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HSH5XA3 HSH NORDBANK MZC 2 16/26 0.001 %

XFRA DE000HSH4V72 HSH NORDBANK EK1 15/20 0.003 %

ODEG XFRA DE000A0B7JB7 BFS NACHHALTGKTSFDS.ERTR. 0.500 EUR

OD5H XFRA DE0009769208 SEB EUROCOMPANIES 1.550 EUR

OD5B XFRA DE0008474388 SEB EUROPAFONDS 1.160 EUR

OD5A XFRA DE0008474313 SEB ZINSGLOBAL 0.730 EUR

OD5G XFRA DE0008473471 SEB AKTIENFONDS 1.800 EUR

ODEF XFRA DE0008473414 SEB TOTAL RETURN BOND FD. 0.580 EUR

UIGJ XFRA DE0006623077 SARAS.-FAIRINV.-BOND-UNI. 0.850 EUR

U2IQ XFRA DE0005317127 SARASIN-FAIRINVEST-UN.-I 0.900 EUR

UO1M XFRA DE000A1W9A28 PROFITLICHSCHMIDL.FO.UI R 0.360 EUR

PPX XFRA FR0000121485 KERING S.A. INH. EO 4 1.500 EUR

5P1 XFRA ES0170884417 PRIM SA INH. EO-,25 0.060 EUR

EXX7 XFRA DE000A0H08D2 ISHARES NIKKEI 225 U.ETF 0.071 EUR

ISPA XFRA DE000A0F5UH1 IS.S.GL.SE.D.100 U.ETF A. 0.321 EUR

EXX5 XFRA DE000A0D8Q49 IS.DJ U.S.SELEC.DIV.U.ETF 0.374 EUR

EXX2 XFRA DE0006289317 ISHS ESTXX TELEC.30-15UC. 0.163 EUR

EXX1 XFRA DE0006289309 ISHS ESTXX BNKS.30-15 UC. 0.031 EUR

EXSH XFRA DE0002635299 ISH.S.EU.SEL.DIV.30 U.ETF 0.053 EUR

EXSG XFRA DE0002635281 IS.EO ST.SEL.DIV.30 U.ETF 0.045 EUR

SOL XFRA BE0003470755 SOLVAY S.A. A 1.320 EUR

EXI5 XFRA DE000A0Q4R44 IS.S.E.600 R.EST.U.ETF A. 0.078 EUR

EXV4 XFRA DE000A0Q4R36 IS.S.E.600 HEA.C.U.ETF A. 0.132 EUR

EXH9 XFRA DE000A0Q4R02 ISH.S.EU.600 UTI.U.ETF A. 0.229 EUR

EXV9 XFRA DE000A0H08S0 ISH.S.EU.600 T+L U.ETF A. 0.066 EUR

EXV2 XFRA DE000A0H08R2 ISH.S.EU.600 TEL.U.ETF A. 0.340 EUR

EXV3 XFRA DE000A0H08Q4 ISH.S.EU.600 TEC.U.ETF A. 0.140 EUR

EXH8 XFRA DE000A0H08P6 ISH.S.EU.600 RET.U.ETF A. 0.123 EUR

EXH7 XFRA DE000A0H08N1 ISH.S.E.600 P+HG U.ETF A. 0.370 EUR

EXH1 XFRA DE000A0H08M3 IS.S.E.600 OIL+G.U.ETF A. 0.391 EUR

EXH6 XFRA DE000A0H08L5 IS.S.E.600 MEDIA U.ETF A. 0.125 EUR

EXH5 XFRA DE000A0H08K7 IS.S.E.600 INSUR.U.ETF A. 0.208 EUR

EXH4 XFRA DE000A0H08J9 IS.S.E.600 I.G+S.U.ETF A. 0.230 EUR

EXH3 XFRA DE000A0H08H3 IS.S.E.600 FO.+B.U.ETF A. 0.202 EUR

EXH2 XFRA DE000A0H08G5 IS.S.E.600 FIN.S.U.ETF A. 0.296 EUR