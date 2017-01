Der DAX hat noch einmal einen Angriff auf neue Jahreshöchstkurse gestartet, wurde aber prompt zurückgepfiffen. Dabei spielte eine Rolle, dass die Hoffnung auf einen Trump-Boom einen Dämpfer erhalten hat. Aber auch technisch ist eine Korrektur überfällig.

Die Wahl von Trump hat - ziemlich unerwartet - eine Welle der Begeisterung an der Börse ausgelöst. Große Infrastrukturinvestitionen in den USA könnten einen Wirtschaftsboom auslösen - so das Szenario der Optimisten.

Diesbezüglich gab es durch die jüngste Rede von Trump einen Dämpfer, denn der US-Präsident in spe bleibt weiter vage. Vor diesem Hintergrund scheinen die Vorschusslorbeeren an den Märkten schon stattlich. ...

