Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Südzucker nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 18,10 Euro belassen. Der Zuckerkonzern habe zwar die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer Studie vom Donnerstag. Allerdings rücke der 1. Oktober 2017 und damit der Termin für die Abschaffung der Quoten für Zucker in der Europäischen Union näher. Von diesem Zeitpunkt an sei mit einem deutlich höheren Wettbewerb und damit mit einem Druck auf die Margen zu rechnen./la/he

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0090 2017-01-12/22:28

ISIN: DE0007297004