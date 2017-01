Die SolarWorld AG (Bonn) erhöht mit einer Investition in zweistelliger Millionenhöhe ihre Fertigungsqualität an Solar-Wafern, berichtet das Unternehmen. Siliziumbasierte Solarwafer sind das zentrale Vorprodukt für Solarzellen. Am deutschen Standort Freiberg betreibt SolarWorld Europas größte Solarwafer-Fertigung. Diese wird nun insbesondere mit Diamantdrahtsägen neuester Technologie des Schweizer Herstellers Meyer Burger ausgestattet.

