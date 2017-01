13.01.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Sanochemia (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) SANOCHEMIA Pharmazeutika AG: "Notice of Allowance" für den Patentantrag Vidon® in der Photodynamischen Diagnostik in den USA Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt Wien (pta005/13.01.2017/08:15) - Die börsennotierte Sanochemia Pharmazeutika AG, Wien (ISIN AT0000776307, ISIN DE000A1G7JQ9), gibt bekannt, dass das amerikanische Patent- und Markenamt die "Notice of Allowance" für den Patentantrag von Vidon® in der photodynamischen Diagnose von Blasenkrebs erteilt hat. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...