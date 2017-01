Gestoppte bzw. gedrehte Serien: BWT +1,09% auf 23,25, davor 12 Tage ohne Veränderung , Airbus Group -1,03% auf 64,664, davor 9 Tage im Plus (5,06% Zuwachs von 62,19 auf 65,33), Baxter International -1,02% auf 46,51, davor 9 Tage im Plus (6,34% Zuwachs von 44,19 auf 46,99), BT Group -1,4% auf 391,92, davor 7 Tage im Plus (8,33% Zuwachs von 366,9 auf 397,48), Nasdaq -0,17% auf 5041,43, davor 7 Tage im Plus (3,84% Zuwachs von 4863,62 auf 5050,21), HANG SENG -0,46% auf 22829, davor 5 Tage im Plus (3,62% Zuwachs von 22134,5 auf 22935,3), Apple -0,42% auf 119,25, davor 5 Tage im Plus (3,21% Zuwachs von 116,02 auf 119,75), Scout24 -2,48% auf 33,675, davor 5 Tage im Plus (2,19% Zuwachs von 33,79 auf 34,53), Vestas -1,66% auf 472,6, davor 5 Tage im Plus (3,51% Zuwachs von 464,3 auf...

