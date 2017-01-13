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AXEL SPRINGER SE46,34-0,39 %
DEUTSCHE BOERSE AG Z.UMT78,35-0,44 %
HUGO BOSS AG56,70+1,02 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG176,55-0,90 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE38,53-1,00 %
PUMA SE243,50-0,71 %
RTL GROUP SA69,14-0,72 %
SUEDZUCKER AG24,205+3,29 %
TALANX AG31,47+0,32 %